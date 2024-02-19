一名在外面租房的男子，他表示因為租房子，曬衣服的地方是公共空間，最近常常內衣褲失蹤，一開始以為是風吹不見，但是長期下來感覺非常奇怪，有一天躲起來觀察，沒想到是隔壁大媽出來狂聞內衣褲，喜歡的就帶回房間，讓她驚嚇不已。

男子表示，他以為通常內衣褲不見，都是女人的才會，沒想到男人的也會被偷，實在感到相當離譜，在上一次觀察後，發現是隔壁大媽出來偷聞偷走，回想起那時的畫面，就感到相當噁心，心裡想怎摩會有這種變態，害他一段時間就要重買內衣褲，這也是一筆可觀的開銷。

而男子在網路《Zuvio》上詢問，當時沒有錄影蒐證，但最近要開始找監視器來錄下證據，要不然直接上前詢問絕對會被打槍，真的覺得好噁心，怎麼偏偏讓他遇到這種變態大媽。

而網友看到文章，紛紛留言表示：「原味內衣褲男人版」、「趕快報警」、「盜竊是告訴乃論」、「變態不分男女」、「是不是該標價，還可以賺一筆」、「大媽，我不想努力了」、「房門要鎖好啊！」、