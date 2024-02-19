印度電影《我和我的冠軍女兒》劇中演出的童星蘇哈尼巴特納加（Suhani Bhatnagar），證實因皮肌炎過世，得年19歲。對此，醫師表示，皮肌炎常以皮膚發炎、肌肉無力為最初表現，若是屬於MDA-5型，病程極其兇猛，患者可能在短短1、2個月內，就因間質性肺炎、肺纖維化喪命，讓人措手不及。

綜合外電報導，蘇哈尼的父親指出約在2個月前，女兒手部開始莫名腫脹，症狀擴及至全身，卻查不出病因，直到月初送往新德里醫院，才診斷出罹患「皮肌炎」，由於是自體免疫疾病，只能接受類固醇治療，沒想到治療過程，蘇哈尼的免疫力急速下降，造成肺部功能減弱，於16日晚間病逝。

嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永表示，皮肌炎是一種自體免疫疾病，盛行率約百萬分之7，在成人好發於50到60歲年齡層，女多於男，孩童則以5至15歲年齡層居多。

皮肌患者常以皮膚炎、遠端肌肉無力為發病表現，皮膚炎的表現常出現在向陽部位，也就是太陽會照到處，例如臉、四肢、頸部出現紅疹，特別的是眼影處有紫色皮疹，像是上了紫色眼影般。肌肉無力則會發生在靠軀幹近端的肌肉，患者難以做梳頭、脫衣、抬頭等需要抬的動作。

對蘇哈尼在發病短短2個月就死亡，黃光永表示，這是有可能的，皮肌炎分很多型，其中的MDA-5型最為兇猛，患者常有間質性肺炎、肺纖維化的表現，醫生進行胸腔聽診時，會聽到像是魔鬼顫摩擦時的爆裂聲音。

對已併發肺纖維化的皮肌炎患者，黃光永說，即使是投予大量類固醇、生物製劑，有時都很難控制患者病情惡化速度，必要時甚至得進行血漿置換，來試著挽救患者的生命。