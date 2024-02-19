放屁是人體的自然現象，但次數太頻繁或放錯時間，往往讓人尷尬萬分。美國加州大學戴維斯分校（University of California-Davis）的研究團隊發現，「山梨醇」是造成狂放屁的禍首之一，這種物質常見於薔薇科水果和口香糖等代糖食品中，只要透過飲食就能改善情況。

《每日郵報》報導，山梨醇（sorbitol）是一種天然的植物甜味劑，主要存在於蘋果、杏桃、梨、棗、酪梨等水果，以及無糖口香糖、糖果和糕點中。由於人體吸收山梨醇的速度很慢，因此大量攝取會引發腸胃問題，如胃痛、脹氣和腹瀉。沒有消化的山梨醇經過小腸、進入結腸後，就會被細菌分解成脂肪酸和氣體，導致放屁頻率增加。

研究人員欲了解如何恢復腸道分解山梨醇的功能，以解決令人不悅的腸胃問題。他們利用老鼠做實驗，結果發現，給老鼠餵食一種名為「糞厭氧棒桿菌」（anaerostipes caccae）的益生菌，能有助產生丁酸鹽（butyrate），進而使分解山梨醇的腸道桿菌恢復到正常水平。

蘋果、杏桃、梨、棗、酪梨等薔薇科水果含有山梨醇，吃太多容易引發腸胃問題。（圖：Shutterstock／達志）

許多食物都能產生丁酸鹽，像是全穀物、豆類、水果、蔬菜、堅果和種子等高纖食物。

根據總部位於瑞士的腸胃病學組織Food Intolerance Diagnostics指出，大約35%至70%的成年人在攝取超過10公克山梨醇後，會出現放屁和脹氣現象。另有高達7成的腸激躁症（irritable bowel syndrome）患者會對少量山梨醇出現反應。

這項研究的資深作者、加州大學戴維斯分校醫學微生物和免疫學教授鮑姆勒（Andreas Bäumler）表示：「我們的研究為診斷、預防和治療山梨醇不耐症提供了一個全新起點。」