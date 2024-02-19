根據《RT今日俄羅斯電視台》網站指出，根據埃及外交部本週稍早發表的聲明，埃及計畫透過談判，將與其他金磚國家的貿易結算方式，從美元改為本幣結算，引發去美元化國家加一的討論。前立委郭正亮表示，埃及加入大家不會意外，因為這是俄羅斯最重視的議題，當然會去遊說現有的金磚國家加入，大家在觀望的是印度。今年金磚會議可能會簽出一個協議，把各國既有的非美元支付系統整合，這就是今年最大的議題。

「這個不意外啦！埃及是剛參加金磚嘛。」郭正亮18日在《麥玉潔辣晚報》節目表示，本來今年金磚會議是8月會在俄羅斯舉行，這個議題就是俄羅斯最重視的議題，「就是非美元支付！那他當然會去遊說，現有的金磚國家都加入嘛，所以這裡面...其實埃及加入，大家不會意外啦！」

郭正亮強調，「大家是在看，印度會不會加入？因為印度比較搞怪啦！其他我認為大概都會加入。」

「因為本來，本幣交易就是中國大陸在推的方向。」郭正亮直言，「只是說，因為俄羅斯被制裁SWIFT，所以這個是他最關心的議題，那今年剛好他主辦（金磚）！所以...可能會簽出一個協議啦，把各國既有的非美元支付系統做整合，這個應該是沒有問題。這就是今年最大的議題！」