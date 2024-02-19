大陸籍快艇14日於金門禁止水域越界捕撈，拒檢導致船隻翻覆，船上4名大陸漁民中2人溺斃，大陸海警18日宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展「常態化」執法巡查行動。國台辦表態力挺，也強調不存在所謂「禁止、限制水域」。前立委郭正亮18日在《國際直球對決》節目指出，大家要了解，4個大陸漁民過來做了什麼事？海巡署的執法是不是有過當？但我方卻不願意出示證據，這如果拖下去對台灣不利。

「如果有錄像帶，一目瞭然嘛！」郭正亮表示，這個爭議就是，大家第一個要了解，過來的4個大陸漁民是做了什麼事？第二個就是海巡署的執法是不是有過當？這兩個都了解之後，才能夠來去權衡說你這個行為是不是適當。「結果你都不願意出示證據？那大陸當然就有點生氣了嘛！」

郭正亮提到，他生氣之後，就開始懷疑你海巡署是不是過當？不然他怎麼會說要懲處相關人員？

「事實上，這個時間拖下去，對台灣是不利的！」郭正亮強調，因為接下來我們已經看到，往生者的家屬已經到金門了，「而且，有四位嘛，有兩位還活著！那接下來他們就會回去大陸，那他們總會接受...一定會有一些說法嘛，那大陸的媒體就會報導嘛！那你要不要搞到各說各話？」

郭正亮直言，「那就又是卡住了，對不對？」