大陸籍快艇14日於金門禁止水域越界捕撈，拒檢導致船隻翻覆，船上4名大陸漁民2人不治，大陸海警18日宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展「常態化」執法巡查行動。國台辦更強調，不存在所謂「禁止、限制水域」。前立委郭正亮指出，過去兩岸關係不錯，大陸尊重台灣既有的法律，若將來對岸護漁，對我方漁民強力執法怎麼辦？藍委陳玉珍的建議很好，民進黨政府難以溝通，可委由金門政府處理。

郭正亮18日在《國際直球對決》節目直言，「國台辦發言人朱鳳蓮講這個『禁止、限制水域不存在』，這個其實是更嚴重的事！因為你要知道，這個東西本來就沒有兩岸協議嘛！當初就是我們這邊的國防部，就公告了這個水域，然後接下來按照我們的《兩岸人民關係條例》就執行了。」

「就是說：船舶進入我們所公告的限制水域，要遵守相關的規定。」郭正亮指出，「那因為過去兩岸關係不錯，所以大陸就是...就是尊重嘛！對於台灣既有的法律就是尊重。但他現在就是說：這個問題我沒有跟你簽協議啊！因為23項協議沒有包括這一項。那以後...這個水域...沒有所謂的中線了？這個也不叫中線，就8公里。我聽栗（正傑）將軍講的，就是機槍射得到的區域啦！我聽他講的，因為他當過金門司令。」

郭正亮提到，我們這邊也知道問題大了，所以就透過金門漁會，叫漁民暫時不要出海。因為坦白說，漁民之間的互相越界，這是非常常發生的，七年多來有9千多件，可是就沒有爆發過像這次這樣死人的。而且管碧玲也承認，光是這兩個月來就有24件。所以現在就變成說，我們自己的漁民出去捕魚，人家如果強力執法，那豈不是抓一堆？因為普通老百姓怎麼會知道越界？「還有更進一步的咧，如果他要護漁，怎麼辦？」

「那接下來大陸漁民也要捕撈啊！他就說他怕被抓，如果有護漁行動，那到時候怎麼辦？那不是強碰了嗎！」郭正亮直言，「所以我說這個就是第一時間，你沒有迅速做危機處理，才會惹出後面延續出的一些麻煩。其實陳玉珍的建議是很好的，她說如果民進黨實在是沒有辦法溝通協商，那你是不是委由金門政府來處理？其實這真的是一個好的方法！」