科技巨頭蘋果（Apple）恐遭重罰！英國《金融時報》18日報導，歐洲聯盟（EU）擬對蘋果公司開罰約5億歐元（約台幣169億元），理由是這家科技大廠涉嫌違反歐盟競爭法規。

蘋果新品Vision Pro開賣不到2周就爆出退貨潮，近期又傳出恐遭重罰！《金融時報》引述匿名人士的消息指稱，歐盟將對蘋果公司開罰約5億歐元罰款。歐盟委員會去2023年指責蘋果透過應用程式商店規則，阻止開發者告知用戶其他購買選擇。此舉扭曲了音樂串流市場的競爭。據悉，確切罰款預計在3月初會正式公布。

這並不是歐盟首次針對科技大廠罰款，歐盟這些年來持續針對大型科技公司做出最嚴厲的經濟裁罰。

Google因涉嫌打壓購物搜尋競爭對手的行為，在2017年遭歐盟裁罰24.2億歐元（約台幣829億）罰款。Google這些年來在歐盟面臨反壟斷的罰款已超過80億歐元，目前仍在法庭上對抗。