美波首次海外表演獻給台灣，門票開賣立刻秒殺。（好玩國際文化提供）

美波歌聲充滿爆發力，讓全場氣氛超嗨。（好玩國際文化提供）

日本新生代人氣創作歌手美波（Minami）昨（18日）在新莊Zepp New Taipei舉辦「Minami美波 BLUE LINE ASIA TOUR 2023-2024 in Taipei」演唱會，是她的首次海外演出，門票開賣當時隨即秒殺，開唱前，在會場外也早早排滿歌迷，等著購買周邊商品，可見她的超高人氣。

抵台當天，美波心情相當興奮，對很多事物都充滿興趣，很喜歡吃美食的她，迫不及待品嚐了小籠包及台菜，對於熱炒台式麻婆豆腐最為喜愛，一直跟工作人員請教食譜，除了大快朵頤美食外，抽空也去九份觀光及體驗腳底按摩，美波表示覺得來台灣演出一切都太開心了也很幸福。

演唱會上，美波共演唱包含最熱門歌曲《家有女友》主題曲〈聲嘶力竭〉、〈紫丁香〉、〈等待雨〉、〈粗野失敗之舞〉等10多首歌曲，歌聲充滿爆發力，讓所有歌迷都相當沉浸享受在屬於美波的世界，她也不忘以中文跟大家打招呼，緊接著表示：「一直很想跟大家見面，我一直都有看到大家在IG等地方留言『請一定要來台灣』，這次我真的來了，太開心、太幸福、太喜歡台北了，這個地方實在太棒了，真的很感謝大家來！」

演出尾聲越唱越嗨，最後一首歌結束後，安可聲不斷，美波及樂手再次上台，多加唱〈Prologue〉，令全場瞬間沸騰，可愛活潑的她也不斷跟歌迷大讚珍珠奶茶、麻婆豆腐超好吃，更直呼：「實在太愛這裡，還是來住這好了！」最後更一直跟歌迷手比愛心大聲說「愛你～」甚至還在現場拍照看板佈置物上親筆寫下「今天超開心，謝謝大家，愛你～」誠摯地謝謝今天到場的所有歌迷。