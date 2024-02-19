53歲韓國女星吳賢慶是韓國小姐冠軍出身，還曾與港星陳法蓉同台參加環球小姐選美，但她年輕時卻因為偷拍事件，黯然退出演藝圈10年，選擇移民美國，並嫁入豪門育有一女，不過4年後便婚姻告終，不過當經典韓劇《大老婆的反擊》編劇文英男找上她，說服她復出拍戲，才走出人生低潮。

在《大老婆的反擊》中，吳賢慶飾演被丈夫家暴又背叛的失婚婦女，她嫁給好姊妹的哥哥，但好姊妹卻幫著外遇的哥哥隱瞞她，直到好姊妹也被丈夫背叛才知道箇中辛酸。劇中，吳賢慶還被丈夫打到跟豬頭一樣，卻被婆婆好言勸合要忍耐，但當婆婆得知女婿也外遇，卻希望女兒能離婚找回幸福，看到劇中婆婆對待女兒與媳婦大不同，也令許多女人們感到唏噓。

暌違10年重拾劇本拍戲，吳賢慶在拍攝期間，每天都要練習劇本，也讓她當時只會英文的女兒因此學會了韓文。吳賢慶說，這部戲就像許多人的人生，都會遇到這些事情。劇中，吳賢慶雖然失婚，卻重回職場還遇上賞識她的上司李尚禹，2人開創嶄新的戀情重新找回幸福，《大老婆的反擊》讓吳賢慶收獲高人氣，近來戲約不斷，每年都有新作品推出。

最近，吳賢慶在IG上秀出自己的包包，還說自己喜歡隨身攜帶刻著自己名字的瑞士小刀，女兒看她包包裡面有老花眼鏡，還一直笑她，也讓她打趣說自己都老花眼了，女兒年輕貌美是花開正盛的年紀，而她的花卻已經開始枯萎。《大老婆的反擊》每週一至週五晚間8至10點於緯來戲劇台43頻道播出。