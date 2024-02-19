一名在香港工作的女網友分享，「你不知道的9個潛規則」，包括守時、要求效率、重視禮貌等。（示意圖／Pixabay）

為求更好的工作福利，不少人會離開家鄉，去到城市打拚。一名在香港工作的大陸女子分享「你不知道的9個潛規則」，包括守時、要求效率、重視禮貌等。就有網友同意她的觀點，認為「只要是發達地區、文明國家都有這些習慣」，但也有人表示不太準確，「香港並不是你們想像的這樣。」

女子在小紅書以「在香港生活，你不知道的9個潛規則」為題發文分享，「香港是一個繁忙、現代化的城市，自從我來了香港之後，慢慢地養成了一些生活習慣，適應快節奏的生活。」

原PO表示，她在香港慢慢養成一些生活習慣，適應當地快節奏的生活。（示意圖／Pixabay）

女子表示，已在香港工作10年的她，總結香港人生活中常見的9點習慣，包括「時間觀念強」、「高效率」、「省時省力」、「健康意識」、「環保意識」、「禮貌和尊重」、「攜帶現金」、「攜帶長袖外套」、「攜帶水壺」。

一、時間觀念強

香港人對時間非常重視，準時是一種基本的禮貌，在約會、工作和其他活動，準時到達非常重要。

二、高效率

香港是一個高效率的城市，人們習慣迅速完成任務並盡快達到目標，在工作和生活，高效率和迅速反應是被看重的品質。

三、省時省力

由於繁忙的生活節奏，香港人注重省時省力，他們習慣使用各種便利設施，如自助服務、網上購物和外賣等，以節省時間和精力。

四、健康意識

香港人對健康非常重視，他們注重飲食均衡、有規律的運動和保持身體健康，健身房、晨跑和瑜伽等健身活動在香港非常流行。

五、環保意識

作為一個高度發達的城市，香港人注重環境保護和可持續發展，他們習慣進行垃圾分類、節約能源和減少碳排放等行為，比如用環保袋購物。

六、禮貌和尊重

香港人有著強烈的禮貌意識和尊重他人的習慣，在公共場所，他們習慣排隊、保持安靜並尊重他人的空間。

七、出門帶現金

雖然目前地鐵、餐廳、超市可以刷卡掃碼或者八達通，但像街市、一些餐廳還是需要帶現金。

八、帶長袖外套

香港的夏天，室外很熱，室內很冷，空調太足了，所以，出門再熱也要帶個外套在包包裡。

九、自帶水壺

香港的一些公共場所有飲水機，出門帶個水壺喝水會非常方便，這也是省錢的一個小辦法，香港的礦泉水也不便宜，能省則省。

貼文一出引發討論，不少網友非常贊同，直言「只要是發達地區、文明國家都有這些習慣」、「我來香港二十年也變的很準時，討厭遲到沒時間觀念的人」、「香港人在公共場合不會自己想做啥就做啥，會先衡量是否合適合、會不會影響到他人和有人會不喜歡為大前題」。

不過也有網友認為上述觀點有失準確，指出「香港並不是你們想像的這樣」、「寫這個的人肯定不是香港人」、「我在香港待了幾年，看到都想笑」。

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