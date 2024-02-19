國民黨團主張17日召開臨時會，立法院長韓國瑜卻通知19日才召集朝野各黨團，協商邀請行政院長陳建仁專案報告一事。針對臨時會風波 ，前立委沈富雄表示，是前立法院長王金平推薦周萬來擔任立法院秘書長，可說是王金平救了韓國瑜。

針對這次臨時會風波，沈富雄18日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，可說是王金平救了韓國瑜，因為是前立法院長王金平推薦周萬來擔任秘書長，周萬來坐在旁邊，只要韓國瑜心中有所疑慮，周萬來眼睛眼尾飄一下說「NO」，韓國瑜就知道了。因此，周萬來掌控整個議事過程，韓國瑜犯錯的機會非常少。

沈富雄認為，韓國瑜這個年齡要改本性很難，民眾黨主席柯文哲改不了，他也改不了。韓國瑜曉得人家一定在看他，對他有既成的印象，所以他很小心，表演得非常好。

另外，針對韓國瑜19日召集朝野協商，藍綠傾向先食安報告，國民黨立委洪孟楷指出，食安報告當然重要，尤其國民黨團提出的食安報告，不是只有針對瘦肉精這個事件，還有針對過去8年，民進黨執政下的食安總檢討，民進黨發生了多少錯誤，包括雞蛋、掛羊頭賣豬肉等問題，這些其實都要面對。