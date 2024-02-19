總統大選過後，法政界熱烈討論剩下100多天的內閣應否總辭問題，不少法界人士則認為，司法院長應否隨之請辭，也是政壇和司法界應該正視的問題，主要原因是並任大法官的司法院長，同時兼任實質第四審的憲法法庭審判長，負責審理違憲、總統及副總統彈劾及政黨解散案件，同時掌有全國審判機關的行政權，可說是集審判機關大權於一身，在正副總統換人、國會全面改選後，有必要仔細檢視司法院長的去留問題。

舊台南地院由司法院管理、成立司法博物館，讓時任台南市長賴清德動氣。（圖／報系資料照）

法界人士透露，根據憲法增修條文，司法院長許宗力的院長職務並無任期保障，特別在總統改選後，面對新民意，五院院長都應循憲政慣例請辭，讓新任總統享有充分的司法人事權。實際上，2008年馬英九當選總統後，當時的司法院長賴英照就曾請辭。即便是4年後總統大選前夕還不確定馬英九能否連任，當時的司法院長賴浩敏面對民進黨立委高志鵬質疑時，也說：「過去慣例好像是五院都要辭，我會沿襲慣例」，顯示許宗力沒有不請辭的自由。

現任15位大法官，將有7人在2024年10月任期屆滿。（圖／翻攝司法院官網）

撇開憲政慣例，總統當選人賴清德「不喜歡」許宗力，在司法界已是公開的秘密，至於原因，通說的版本是與舊台南地院的產權、以及司法改革成效不彰有關，時任台南市長的賴清德希望舊台南地院能設立城市博物館，由台南市政府來管理，這與司法院規劃將有102年歷史的舊台南地院改建為司法博物館的方向不一致，雙方意見南轅北轍，最後終於在2016年11月8日司法博物館竣工啟用典禮擦出火花。

據了解，2016年11月8日當天，先行致詞的許宗力，自誇舊台南地院成為司法博物館後，可以拉近與人民的距離，扮演法治教育的尖兵。不過輪到賴清德致詞時，則當著許宗力的面炮轟司法信任度低落，司法改革成效不佳，辜負人民的期許。賴強調，他早在國代任內，就主張司法預算獨立，因為司法獨立是人民正義最後一道防線，只可惜20年過去了，司法預算增加2倍之多，但是司法的信任度卻只剩下約10％！賴致詞完不久即離席，甚至沒有參與剪綵，現場司法人員一陣錯愕。

一般認為，就算許宗力不主動請辭司法院長，遭替換也是遲早的事，但問題卡在許「請辭或被請辭」後，應否保留他的大法官身分？關於這個問題，法界的意見分成兩派，一派認為許宗力是大法官並任司法院長，如果院長職位沒了，大法官職務也跟著沒了。因此上一次政黨輪替後，蔡英文當選總統，雖然當時司法院正副院長賴浩敏和蘇永欽的大法官任期還有兩年，最後仍雙雙請辭，並未保留大法官職務，以免有戀棧之譏。

另一派則認為，司法院長是司法行政職務，隨時可以換人做，但大法官是解釋憲法的法官，應受8年任期保障。所以許只須辭院長、不用辭大法官，這樣才能維持司法獨立。不過這個說法有個問題，因為依憲法增修條文規定，司法院長的大法官身分，是並任而非兼任，也就是司法院長的大法官身分，是附於政治性任命的院長職位之上，當院長沒了，大法官也不存在，「皮之不存、毛將附焉！」至於未來賴清德和許宗力會作何決定，就看兩人的憲法意識與政治智慧。

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