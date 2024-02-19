司法圈瘋傳司法院長許宗力已開始向身邊法官們道別，一副隨時可能去職的樣子，但在春節前夕的2024年1月25日，許宗力擔任審判長的憲法法庭，突然公告2024年4月23日進行37個死囚的死刑合憲性言詞辯論，讓許多法官、檢察官和律師丈二金剛摸不著頭腦，不知道許宗力葫蘆裡賣的是什麼藥，既然準備打包走人，對於死刑這種重大議題，理應留給總統當選人賴清德任命新的司法院長來審議，許卻在此時拋出8成台灣民眾反對的廢死辯論，讓法界議論紛紛。

台灣8成民意反對廢除死刑，許多民眾走上街頭怒指廢死是偽善。（圖／報系資料照）

再進一步來看，憲法法庭2024年4月23日對死刑言詞辯論後，根據《憲法訴訟法》規定，必須在3個月內作出判決，最多延長2個月，也就是最晚9月23日前應有結果，許宗力卻把此案排在新總統就職前夕，法界推測，一則是許並非真想辭職，先丟個難題給賴清德，或許會被慰留，不然就是他只想辭司法院長、不想辭大法官。

司法院推動國民法官制，卻未正視多數民意贊成死刑，圖為新北地院國民法官模擬法庭。（圖／報系資料照）

有法界人士認為，許最晚2024年10月就要下台，卻選擇在離職前夕給新總統賴清德和新國會「穿小鞋」，如果許此舉只為成就自己的歷史定位，將讓本來就低落的司法信賴度雪上加霜。

台灣歷年來對死刑進行民調，至少超過8成民眾支持死刑，不過蔡英文擔任總統期間，對死刑存廢採取政策模糊方式，她在2024年元旦的新年談話重申：台灣沒有廢除死刑，政府要努力建立更完善的制度。可議的是，蔡英文2022年9月3日出席「總統與高中生面對面論壇」時，脫口而出「國家制度能提供足夠的安全，不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪。」則被解讀為她反對死刑，不小心說出心裡話。外界質疑蔡英文8年任期內，司法院和法務部未曾提出足夠安全和完善的制度。

至於許宗力對死刑的態度，也耐人尋味，雖然他曾在2020年3月16日的司改半年進度報告中說，大法官會議曾宣告「死刑不違憲」，負責執行死刑的法務部長蔡清祥也說，廢死前不會停止執行槍決。可是最高法院一再對死刑判決撤銷發回，法務部從2020年4月後未曾執行死刑，使得台灣已邁向實質廢死。

諷刺的是，當初司法高層面對民眾信賴度低迷的窘境，宣稱救司法應採用司法民主化的方式，所以參考在日本已具高度爭議的「裁判員制度」，在台灣推動「國民法官制度」，可是遇到超過8成民眾反對廢死的民意，司法院和憲法法庭又突然忘記這才是司法民主化的呈現，現在竟然要由即將卸任的司法院長、及另外5位最遲今年10月卸任的大法官共6人，在憲法法庭裡投票決定台灣人普遍贊成的死刑、是否違憲！

進一步統計憲法法庭15位大法官中，司法院副院長蔡烱燉、蔡彩貞當法官時曾審理過死囚案，尤伯祥曾當過死囚辯護人，3人需要迴避，如果許宗力沒辭職的話，包括他在內的12位大法官，只要有7票就能宣告死刑違憲，推翻2千3百萬台灣人8成反廢死民意！難怪許多民眾不信任司法。

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