喜翔出道滿50年，17歲就踏進演藝圈，現在67歲的他，靠著精湛的演技，在戲劇、電影圈戲約不斷，被譽為「老戲骨」。有讀者在咖啡廳捕獲喜翔，與好麻吉王自強在電視台附近的咖啡店一聚就是幾個小時，據讀者透露，兩人時常相約此處聚聚聊圈子內的事情，看得出很投緣。

喜翔（左）與王自強是多年好友。（圖／報系資料照）

喜翔跟王自強相差約10歲，兩人合作過多次，私下也是交情很好的朋友。王自強原本是做隨扈工作，2010年才成為專職演員，他曾說喜翔是他表演的貴人，會幫他爭取機會、也時常剖析角色跟表演，給他許多養份，讓他發現表演的另一境界。

喜翔也是眾多演員的夢幻合作對象，像是吳慷仁曾衝著他跟楊貴媚而接演了《有生之年》，並說這是他演過最開心的一部戲，和喜翔演戲像是在「越級打怪」。而李國毅跟喜翔合作過《靈異街11號》、《金愛演真探團》，李國毅曾透露，喜翔會在他迷惘時給予鼓勵跟信心，日前喜翔邀約在《商魂》演他的隨扈，李國毅當然爽快答應，沒想到劇本改一改，李國毅意外變成主演之一。

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