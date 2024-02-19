日前有讀者在台北市木柵區巧遇資深演員蔡阿炮，他出現在木柵忠順廟，拜拜完站在廟前的廣場講電話，一手還提著禮品，邊講邊露出靦腆笑容，看起來人逢喜事精神爽。曾說疫情有2年沒工作的他，發展了手作興趣，去年開拍戲劇及電影，還迎來孫女誕生。

蔡阿炮開著去年牽的新車來拜拜。（圖／讀者提供／翻攝蔡阿炮臉書）

蔡阿炮去年九月分享自己當上新手阿公，在臉書分享與孫女的互動，含飴弄孫的他滿臉喜悅，他自曝一天從台北衝到墾丁，就為了抱抱愛孫，看著女兒有了下一代，讓他心中充滿感慨：「從生出把她抱在手上，到長大她站在身邊，到現在她又生一個抱在她手上，看著一張張照片，只有一個感動可以形容…。」

蔡阿炮去年迎來孫女誕生，沈浸在含飴弄孫的喜悅。（圖／翻攝蔡阿炮臉書）

入行30多年的蔡阿炮，演過無數戲劇，2020年曾入圍第55屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，但他輝煌戰績不止於此，他頗有創作天賦，曾創作台灣第一個台語相聲，在當時的藝文圈造成小小風潮，在1994年獲得第1屆十大傑出青年薪傳獎的殊榮，網路上還保留著時任行政院院長連戰接見握手的珍貴畫面呢！

蔡阿炮曾獲第1屆十大傑出青年薪傳獎，與時任行政院院長連戰握手。（圖／翻攝行政院影音快遞YT）

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