磁磚大廠冠軍建材(1806)走過52個年頭，第二代老董林榮德逐漸將舞台讓給下一代，由林孟瑜、林祐宇姊弟挑大樑，今年1月30日，擔任副董的林祐宇收到40歲大禮「升任總經理」。農曆年前，姊弟倆首度同框受訪，向CTWANT記者親吐，「我們不比人專精，就海納百川廣招人才」，更語出驚人，「如有更適者願退居二線！」直接刷新老牌家族企業三觀。

冠軍建材集團創始於1972年，前身為信益陶瓷工業有限公司，創辦人林田村而後自創「冠軍磁磚」品牌，堅持生產高品質磁磚，行銷國內外市場。1990年二代長子林榮德接任董事長，搭上房市起飛成了業界龍頭，近十年，第三代的林孟瑜、林祐宇陸續浮上檯面協助家業。

根據冠軍公告，累計2023年營收達31.39億元，年增4.4%；最新的2024年1月合併營收達3.51億元，較去年同期大幅成長124%，連續6個月繳出年增水準，並創2020年7月以來單月新高成績。

過年前一個平日上午，CTWANT記者拜訪位於苗栗造橋、總面積13公頃大的冠軍磁磚工廠，兩姊弟領著記者搭上高爾夫球車，從大門開往園區最深處，年產量約980萬平方米的磁磚生產基地。

國人居住坪數越來越小，冠軍建材開闢大尺寸磁磚產線，推廣小宅可使用大磚，讓視覺更寬闊；同時預估疫後會流行裝飾類磁磚，如圖中仿金屬色的磁磚，觸覺也能做到仿金屬觸感。（圖／冠軍建材提供）

這天，產線正生產一塊塊90X90的大磚，經由運輸帶送往數位印刷機，透過工廠人稱「小乖乖」的AGV系統自動搬運機，將瓷磚再送到1250度窯爐中淬鍊，「磁磚生產就像做餅乾一樣，麵粉壓完乾燥後淋糖漿上色，就變成了磁磚上的花紋，自然乾燥冷卻後即可加工和包裝。」今年42歲擔任董事長特助的林孟瑜拉開嗓門，在機器運轉轟隆隆聲中，淺顯易懂地介紹磁磚生產過程。

「這幾年很流行啞光面或凹凸面的磁磚，也都是用數位噴墨印刷噴上紋路！」林孟瑜同時也不忘宣傳自家在ESG上的努力，「窯爐的熱能還能熱回收到前面的烘乾階段，減少熱消耗、降低碳排放。」

對市場潮流瞭如指掌的林孟瑜分析，磁磚花色過去流行大理石及石紋磁磚有段時間，疫情間，流行的磁磚款式及花色幾乎沒有太多變化，甚至趨於保守，她預估，2024年全球疫情穩定後，應該會在視覺和觸覺上大放異彩，「今年或許會流行裝飾類磁磚，比如金屬花紋或是類似壁紙材質的磁磚。」

「大磚會是未來趨勢！」林祐宇很有默契地切入市場變化，「過去台灣所見大尺寸磁磚，都是靠國外進口，冠軍5年前推出90X90公分磁磚，又再耗時3年研發、設備更新推出90X180公分磁磚，光生產成本就比90 X 90公分高出5成。」截至去年11月底，90X180磁磚銷售突破1.2萬片，預估大磚市場在2年後將占公司總營收5%左右。

在外人眼裡，這對冠軍姊弟很不一樣，姊姊活潑開朗，弟弟溫文儒雅。「我倆個性完全相反，祐宇對於數字敏感，經常交叉比對很多資料，負責經營管理面；我比較抓大方向，專注在設計企劃和外銷。」林孟瑜說。

成立超過半世紀的冠軍建材有許多資深老員工，一旁的廠長張慶富(左1)就是看著姊弟倆長大，因此林孟瑜、林祐宇非常清楚，他們所扮演的角色不是要跟員工比專業，而是做好上下和內外間的溝通橋樑。（圖／劉耿豪攝）

一樣的是，姊弟倆皆畢業於美國佩柏戴恩大學，隨後進入公司上班，從各部門基層員工學習做起。林孟瑜曾負責國貿業務，經常接觸國際品牌及趨勢；林祐宇則被安排到大陸公司歷練，在大陸商業環境快速變化下，練出快速適應和靈活應變的能力，直到2020年，大陸事業「海鷗冠軍」由合資方台商海鷗負責，林祐宇返台。

對於接班大計，林孟瑜笑說，董事長並沒有刻意為之，只是從小耳濡目染。「我們永遠不可能跟別人比專業！」姊弟倆環視身旁老臣、資深員工，全是叔伯姨哥姊輩分。

「以前曾經覺得必須扮演什麼角色，後來退一步看，應該要扮演的是海納百川，盡可能容納更多人才進來，這才是我倆應該做的事。」林孟瑜話才說完，林祐宇就接腔，「我們實務經驗肯定是不足，技術上要專精才能做到出類拔萃、做到第一，但我們沒有那個時間、精力每項都專精，我們能做的是設法讓大家有更好的共識，並且對外找資源、交流，讓公司持續進步。」

林祐宇解釋，董事長管理模式較雷厲風行，辦事要求高效率、高標準，大家會畏懼，「但我們和董事長、專業經理人的相處時間都比較長，我們能做為很好的溝通橋樑，尤其大環境變數越來越大，更需要多方意見才能做出更好決定。」

曾參加家族企業研討營的林祐宇認真地說，家族企業較看重長期，感情牽絆下，可能會想得多一點，容易錯過短中期的機會，反而專業經理人較無感情牽絆，在短中期的決策上或許是最好的，沒有絕對對錯，「專業的人做專業的事，讓集團能發展得更好，這是我們都有的共識。」

「如果有人更適合坐這位子，我認為一樣可以往第二線靠。」冠軍第三代姊弟接班，立刻刷新家族企業三觀，冠軍的下個50年已露出了新風貌。

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