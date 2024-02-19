一艘大陸快艇跨越金門海域，拒絕海巡署人員攔檢，發生翻覆意外造成2人溺斃；事發後，國台辦表示根本無「禁止、限制水域」。前立委沈富雄表示，金門漁會跟漁業界的人擔心漠視這些傳統水域的限制線，不到24小時就發生了。

沈富雄18日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，金門漁會跟漁業界的人所擔心的事情，不到24小時就發生了，他們擔心漠視這些傳統水域的限制線、禁制線。

沈富雄表示，海峽中線跟金門禁制線，都是我們畫的，對岸沒事的時候，河水不犯井水、井水不犯河水，就是你講我尊重。但是如果某些事情不爽的時候，他們就進來又出去、而且金門人會說從來沒有這些線，你少說這些事情。

沈富雄指出，金門縣政府把這條線稱為「似水域」，金門這邊的人面對中共的氣勢比較沒那麼強，加個「類」「似」。因為沒事就好，有事吃虧的是我們。

另外，針對大陸開設M503航路，交通部觀光署宣布即日起停止招攬大陸團。沈富雄認為，我們的回應，是旅行團不可以去了。這是一個很笨拙的方法，因為對方不在乎，反而害了我們的旅行團跟團員。