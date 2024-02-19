名人堂球星大鳥柏德（Larry Bird）罕見在19日全明星賽之前呼籲本屆參賽的24位球星認真比賽。聯盟近年屢次嘗試新制度，今年改回正常制度，柏德盼大家拿出自己的實力，他在TNT節目說：「我很想看到的就是他們今晚在明星賽認真打球。」

「當你聚集了世界最優秀的一群籃球員，你們必須有競爭性，你們得認真打，你們必須讓球迷知道你們有多麼厲害。」大鳥柏德是1982年明星賽MVP，當時他拿下19分12籃板。

去年的明星賽打到184比175，雙方毫無防守可言，採取的是前3節得分領先球隊的分數加上紀念Kobe的24分賽制。塔圖（Jayson Tatum）狂飆55分獲選MVP，金塊總教練麥克馬龍（Michael Malone）直言這是「史上最糟的籃球比賽」。美媒Sports Media Watch統計上屆收視率比前年大跌29％，聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）表示「聽到大家批評的聲音」，今年改回舊制，東西區明星正面對決48分鐘。

美國職棒球員唐納森（Josh Donaldson）也曾批評2022年的NBA明星賽，他表示「棒球是唯一認真打明星賽的運動，你無法悠哉面對時速100英里的火球，其他的運動項目除了冰球都不該打明星賽，因為那只是讓大家看得很尷尬。」