美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）目前正在如火如荼舉辦《時代巡迴演唱會（The Eras Tour）》，華語天王周杰倫與愛妻昆凌現身澳洲場目睹女神風采，昆凌還幸運同框泰勒絲爸爸，然而就有網友指出，周杰倫夫妻的座位並非如他所說是泰勒絲團隊安排，而是透過其他管道取得，掀起留言論戰。

流行天后泰勒絲正在舉辦《時代巡迴演唱會》，台灣天王周杰倫與老婆昆凌，也到現場觀賞演唱會，周杰倫在IG中發布限時動態表示，「哥來觀摩一下，謝謝Taylor Swift團隊給這麼棒的位置，外場音控也很讚」，周杰倫表示這次坐在演唱會中坐在調整音控的位置，「平常我演唱會開場前大概是在這個位置調整音控的，這次在這裡直接聽別人的演唱會，感受很特別。」

怎料隔天被網友發現，他的座位疑似與泰勒絲受邀親友的位置不同，而是在另一區「公關、廠商、自購席位」，質疑他的門票是透過其他管道取得，並非「泰勒絲團隊安排」造成熱議。

不少大陸網友更跑到周杰倫IG洗版：「怎麼去中控台旁邊的小板凳，人家都被邀請到包廂了」、「看過Taylor巡演就要虛心學習，不是傲慢沉迷於『第一』」，支持網友則說：「隨便看個同行演出都有對面粉絲瘋狂造謠」、「別看那些鍵盤俠的留言。你永遠是最棒的，我們華語樂壇最屌的」，他稍早罕見回應「我只看我想看的，沒事」，不受外界影響。