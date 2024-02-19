美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）16日拜會立法院長韓國瑜，期間為喬拍照位置，韓曾把手搭在孫肩膀數秒，遭民進黨立委黃捷指責行為不妥。對此，國民黨立委葉元之批評，黃捷的格局實在太小，並透露，行政院長陳建仁拜會藍營立院黨團時，沒有向他打招呼，「如果要黑，我也是可以去黑」。

根據《民視新聞》17日報導，黃捷受訪表示，韓國瑜在接待孫曉雅時，可能太過熱情、興奮了，所以把手搭在孫的肩膀上幾秒鐘，被很多人認為舉止不夠莊重，她呼籲，身為國會龍頭的韓，以後接待重要國際賓客時能更符合國際禮儀。

葉元之昨（18）日在政論節目《新聞大白話》表示，黃捷覺得自己是在實現「對付韓國瑜」的政見，每天緊盯著韓的一舉一動，只要發現有攻擊的機會，她就出手了，然而，立法委員的任務是要去監督行政院，而非其他立委，因此在葉看來，黃的格局實在是太小了。

「如果要黑，我也是可以去黑陳建仁」，葉元之接著說，日前陳拜會國民黨立院黨團時，向在場與會委員一一問候，唯獨跳過了他，經旁人提醒，陳才向他打招呼，他研判，要是一樣的事情發生在韓國瑜身上，絕對會被民進黨罵到很慘。

葉元之認為，陳建仁應是準備不足，否則他的行為真的非常失禮，但藍營並沒有把這件事拿出來說，並可體諒陳忙碌。最後，葉元之也再次強調，民進黨越是去黑韓國瑜，也只是越凸顯自己的格局狹小。