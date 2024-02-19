今天是24節氣中的「雨水」，氣象專家吳德榮表示，今天到周四白天各地高溫飆31～33度，周四傍晚鋒面掠過，東北季風南下，北部、東半部轉雨，周五到下周二受冷空氣影響，周五北台灣降溫至20度以下，周日晚起冷空氣再增強，下周一晚、下周二清晨最冷，強度有達強烈大陸冷氣團機率。

吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」專欄表示，今日起至周四（22日）白天、受高壓迴流影響，連日晴朗穩定，白天暖熱、夜涼如水，日夜溫差大，注意西半部及金馬易起霧。今日北部氣溫16至31度，中部16至32度，南部16至33度，東部16至32度。

吳德榮說，周四傍晚微弱鋒面掠過、東北季風逐漸南下，迎風面雲量增多，北部及東半部轉有局部短暫雨。周五白天起至下周二（23～27日）持續受東北季風影響，迎風面雲量多、大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率。周五北台灣氣溫明顯下降，高溫降至20度以下，天氣濕涼微冷，其他地區氣溫略降，影響相對較小；周六、日（24、25日）冷空氣減弱，氣溫略升，迎風面降雨稍緩。

吳德榮指出，周日晚起冷空氣增強，氣溫再降、再轉冷；下周一（26日）晚、周二（27日）晨氣溫降至最低，各國模式模擬顯示有符合「大陸冷氣團」台北測站低於14度，或「強烈大陸冷氣團」台北測站低於12度的機率。的機率，但模式都還在調整中，應持續觀察。