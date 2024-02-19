2026地方選舉，民眾黨主席柯文哲如何布局，引發各界關注。有評論則提出三大隱憂，並認為地方組織的開拓將是柯文哲這2年來的首要命題。

民眾黨在立院擁有關鍵的8席，且近日柯文哲動作頻頻，包括由柯辦主任周榆修擔任黨秘書長、柯辦發言人陳智菡任立法院黨團主任，港媒《中評社》今（19）日報導稱，這些舉動都凸顯了柯文哲要緊抓黨機器之意。

該評論認為，柯文哲今年總統大選雖落敗，但如何布局2026地方選舉，為自己保溫2028大選能量，成為矚目重點，不過該評論也提出三大隱憂並進行分析。第一大隱憂為六都政黨票，白都落後藍綠10%以上，若沒有跨黨合作或藍綠推出的人選太弱，否則民眾黨要贏得選舉的機會恐微乎其微。

至於布局台中則為柯的第二大隱憂，該評論認為民眾黨前立委蔡壁如被拉攏任台中市有給職市政顧問，且日前未通知蔡壁如參加尾牙已讓民眾觀感不好，柯要布局台中恐非常難。

該評論說第三大隱憂則為新竹市長選舉，新竹市長高虹安能否為民眾黨守下該縣市，或柯能否高不連任且布局的戰將能選贏，將是柯能否挑戰2028的關鍵之一。

綜合上述分析，該評論認為柯要在六都首長選舉有所成績仍有很大的努力空間，地方組織的開拓將是這2年來柯的首要命題，若2026地方選舉，民眾黨能開出近80席縣市議員，加上20席的里鄉鎮長，超過百席當選，柯文哲才擁有再戰2028的空間。