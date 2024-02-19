台中市大甲區北堤東路六股橋往東約1公里處，昨天（18日）晚間發生重大車禍，1輛遊覽車慘遭貨車逆向衝撞，貨車翻覆後，貨車司機當場無生命跡象，送醫搶救後命危，遊覽車車頭則是全毀，車上共有7人受傷，這起車禍共釀1命危7傷。

據了解，遊覽車是百萬美食粉絲直播主「肥大叔」的公司租用，去花蓮3天2夜員工旅遊返程時，不幸卻被衝撞發生車禍。「肥大叔」當時人就在遊覽車上，他當下奔逃到車外，隨即開臉書直播，還要線上網友，協助確認車禍地點並報警，有眼尖網友認出留言「大甲北堤東路」，協助報案，才讓警消快速抵達現場救人。

由於當下現場有遊覽車乘客向警方指稱，疑似聞到貨車駕駛身上有酒味，懷疑貨車司機是否酒駕上路才釀禍。

轄區警方表示，本次車禍共8名人員受傷，小貨車駕駛吳男無生命跡象送醫急救後命危，遊覽車駕駛羅男左腳骨折無生命危險、另6名乘客（包含車掌小姐）均輕傷。肇事原因初判為小貨車逆向行駛（逆向原因待查），雙方駕駛均無飲酒情形；詳細車禍原因仍待調查釐清。