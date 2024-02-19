天后蔡依林（Jolin）出道至今第24年，以精湛的舞蹈實力與穩定的唱功，奠定她在歌壇的地位；近年來她放慢腳步享受生活，社群上經常分享與家人出遊的趣事，日前她到韓國旅遊時更罕見曬出火辣泳裝照，讓網友瞬間暴動直呼「姐穿連身泳衣也好辣」。

蔡依林近期與蔡媽、姊姊、外甥等人到南韓滑雪，當時她還發曬出自己全副武裝手提滑雪板的照片，更自嘲跌成「前滾翻的熊貓」，而她18日再度發出滑雪照寫下「在首爾玩雪也玩水，還觀賞了哥哥的青少年盃籃球大賽（青春無敵！可以夜滑早晨比賽 ）」透露有小孩在，所以旅程玩法不同，表示自己因此很容易躍躍欲試「滑水道、滑雪道，滑啊滑」。

不過，值得注意的是，在滑雪照後她還驚喜分享泳裝照，可見她穿著連身連身泳衣，凹凸有致的身材曲線藏不住，讓大批網友看了驚呼「姐穿連身泳衣也好辣」、「會不會太美，要去韓國當女團了嗎？」、「成為首爾最美的風景」、「最後一張也太美了吧」、「穿多穿少都是美」、「好喜歡最後一張，自在優雅的狀態」。