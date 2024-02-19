春節過後，不少店家陸續推出禮盒出清優惠，一名男子整理全家超商禮盒優惠價，包括不少大品牌如義美、美心、喜年來及新東陽等，其中最受歡迎的是知名喜餅「紅色帽子禮盒」，分別有奶味蛋捲、紅盒、藍盒和金盒等4款，當中售價最高的金盒原價是1380元，打折後為952元，不用千元就能入手引發民眾搶買，不少門市已售罄。

原PO近日於臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》指出，全家推出禮盒69折優惠，包括義美小泡芙原價305元、特價211元；美心精緻原味雞蛋捲原價659元、特價455元；喜年來新富貴蛋捲禮盒原價289元、特價200元；新東陽法式鬆脆捲禮盒原價399元、特價279元等。

眾多禮盒中最搶手的是紅帽子禮盒，全家一共有4款，分別是紅帽子奶味蛋捲禮盒原價699元、特價483元；紅帽子紅盒售價980元、特價677元；紅帽子藍盒原價680元、特價470元；紅帽子金盒原價1380元、特價952元。

不少人大讚紅帽子餅乾真的很好吃，以69折價格購入還附提袋，真的很划算，但許多人跑遍住家附近3間門市全撲空，建議可先下載全家便利商店App，點選「地圖趣」中的「禮盒激省」查詢各門市庫存，才能避免白跑一趟。