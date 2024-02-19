台中市警局臉書粉絲專頁「TCPB局長室」，昨天（17日）以「月上柳梢頭，人約黃昏後」為標題，邀請民眾參觀「2024中臺灣元宵燈會」，並宣導現場交通管制措施，但網友們看到女警現場值勤照片卻歪樓，畫面，發現女警不僅高顏值，還神似韓國女星秀賢，紛紛跪求女警的IG以及出勤時間，小編還打趣地說，「大家還不來看花燈嗎！」。

據了解，這位陳姓正妹女警（23歲），在高中畢業後，就報考警察特考班，錄取受訓之後，在2022年分發實習，去年（2023）結束實習結束，就留在台中市服務，分發到烏日分局，由於她神似韓國藝人「秀賢」，還有人說她很像台灣藝人「張鈞甯」，因此這次被邀請協助拍攝台中燈會交管宣導。

TCPB局長室粉專貼文表示，今年以「臺中龍賀」為主題，將中央公園滯洪池水域化身為劇場舞台，神龍盤踞在乾溼滯洪池的分界線上，配合地貌將整個公園營造成神龍秘境，每一個燈區都是一個龍穴，邀請市民朋友前來探索。

該粉專指出，我們同仁也將在現場，點亮手中的指揮棒，替每一位來訪的遊客指引方向，也請大家配合現場交管人員疏導，並遵循告示牌及禁制牌的指示，盡情享受元宵花燈盛宴。

網友看了照片紛紛留言表示，「哇，漂亮的女警，戀愛了」、「警編太犯規，都放這麼漂亮的」、「我想去啊，但警察美女太美，我怕變成去送玫瑰，哈。」。

「這位女警其實更漂亮自然」、「我嚴重懷疑小編想用女警騙我過去賞燈，我才不會上當！但燈會一定要賞」、「衝著這張照片，我也要衝一趟台中燈會~」。粉專小編還逗趣的回應網友，「不要再求女警ig了啦，再求我就…給了啦」。