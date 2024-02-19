過去出入極為不便的新疆喀納斯景區，在道路交通打通之後，一年四季都成了熱門旅遊景點。（吳泓勳攝）

新疆喀納斯景區當地居民、蒙古族圖瓦人卡卡身著傳統服裝，表演民族音樂與「呼麥」絕技。（吳泓勳攝）

位於新疆北疆阿勒泰地區、作為大陸5A級旅遊景區的喀納斯風景區近年為更多人所熟知。受惠於大自然的恩惠，使得此地一年四季都有迷人的特殊景色，一入冬季，更是白雪片片飄落，降下一片「冰雪世界」，進而帶來潛力無窮的觀光財。也因觀光與交通便利開通下，讓當地的蒙古族圖瓦人生活逐漸脫貧富裕，從每趟出門採買物資得花上半個月的封閉生活，過起能當上包租公的日子。

喀納斯風景區位於新疆阿爾泰山中段，地處大陸與哈薩克、俄羅斯、蒙古國接壤地帶，景區內以湖泊、河流、森林為主要景觀，景緻迷人。其中最著名的景點是喀納斯湖，該湖更是長年流傳著有「湖怪」傳說，長年多次有民眾指認看到大型生物從湖中竄起卻不知所蹤。

尤其當地入冬之後，在漫山降雪、湖面大幅結冰、樹木掛滿霜，的妝點下，裹成一片寧靜雪白的「冰雪世界」，即便往往零下低溫刺骨仍阻擋不了觀光探秘與打卡拍照人潮。一位來自東北的業餘攝影師大哥就說，自己每年都特地選在冬季來到喀納斯景區拍照，就是要記錄這份美景。

此外，在大自然開鑿下，也還有諸如「臥龍灣」、「神仙灣」等伴湖而生的特殊景觀，成為「路邊俯拾皆美景」、「隨手快門皆大片」，每年旅遊旺季也是許多網美打卡奔赴的絕佳地點。

這份觀光熱潮的根源起於大陸經濟發展延伸到新疆邊境，讓原本通往這片險阻地區的交通得以暢通。世居當地的蒙古族圖瓦人卡卡表示，過去當地交通非常不方便，車子根本無法進出，只能依靠馬作為交通運輸工具，村裡每戶出門採買一次來回就要花上半個月時間，更要當心路上各種天然風險如雪崩等。直到國家修路後，車子無論白天晚上，也終於能夠直接開始到這裡。

當地由於統一政策，無論住商用途蓋的都是小木屋，甚至為保護當地圖瓦人等少數民族，也只有它們能有產權與建屋權利，其他人要做生意則是採用合作模式。

目前一邊出租自家小木屋提供他人經營民宿的「包租公」卡卡表示，自己另外也會經營馬匹的租駕生意。從財富創收變化上，他語帶驚嘆「那真的差太多了」，坦言20年前一戶年收入能賺上3000元（人民幣，下同）就很了不起，小時候父母能給1元零花就高興的不得了，但如今村裡一戶每年賺上10萬元都已是普通水準。

卡卡也特地展現了圖瓦人的「呼麥」歌唱技巧與圖瓦族歌曲，也表現出當地少數民族在透過觀光脫貧、更多與現代社會接觸、邁向富足之餘，仍盡力於母語與文化傳承的態度。