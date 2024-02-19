小編今（19）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台股上周四創下歷史新高，隔天即出現回檔，值得留意的一點在於，外資在台指期淨部位，呈現多單減碼空單加碼的狀況，淨空單增加4,050口，留倉部位轉為淨空單6,703口，似乎對台股後市較為保守。

【1】台指期 外資加碼空單

台股16日在盤中漲多的電子、AI族群出現獲利了結賣壓，其中權王台積電出現回檔，跌幅超過2％，AI概念股的廣達、緯創同步遭到調節，終場大盤不敵賣壓，小跌37.32點、收18,607.25點，台指期上周五下跌32點，收18,634點，期現貨正價差26.75點；電子期轉為正價差0.19點、金融期正價差縮至0.31點。

【2】15檔投信逆勢敲 AI最旺

投信趁著外資從今年1月中開始大舉回補台股之際，於1月23日開始展開波段調節，累計賣超逾140億元，篩選期間仍積極加碼股以技嘉（2376）45億元取多，另台光電（2383）逾21億元，合計共15檔上市股，都獲投信買超4億元以上。

【3】英特爾製造轉型 聯電站台

英特爾宣示拆分晶片設計與晶圓代工，繼上個月宣布和聯電合作開發12奈米製程平台震撼市場後，英特爾將在21日首次舉行IFS Direct Connect活動，聯電共同總經理王石將率領RD團隊前往，並以Transforming Intel Manufacturing featuring（英特爾製造轉型）為題進行演講，為全球二大重要半導體廠合作揭開序幕。

【4】股利政策受矚目 多家金融業規劃優於去年

金融業將積極為股東「加薪」，多家金控、銀行初步規劃，今年股利將比去年增加，因獲利成長，及去年底其他權益較2022年底回升，可沖回並轉成可分配盈餘，增加配息底氣，形同掛保證股利將會增加。

【5】台塑四寶配息率 擬升至8成

去年石化景氣低迷破底，台塑四寶獲利動能腰斬，壓抑股利回饋股東空間。台塑四寶考量暫無龐大資本支出需求，股利政策將一改過往，擬將配發率從70％～75％提高至80％～85％，回應股東支持。