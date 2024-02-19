網咖不但可以上網、玩遊戲打發時間，並有提供多樣化餐點，比起旅宿動輒上千的價格有著更高的性價比，許多民眾選擇在此度過漫漫長夜，然而因為不需身分驗證，往往出入人口相對複雜，面對此情況，台中市警局第一分局大誠分駐所針對轄內網咖，規劃不定期臨檢勤務，以保障民眾安全。

日前大誠分駐所警員吳耀宗、廖柏皓針對轄內網咖進行臨檢時，一名穿著深色上衣之外籍男子見員警實施臨檢時，便神色慌張的躲入洗手間，眼尖的吳、廖2員見狀便將這名外籍男子的衣著及面貌不動聲色的暗記下來，並繼續執行臨檢勤務，使該名外籍男子誤以為自己已成功躲過員警的查緝。

當外籍男子從洗手間離開時，伺機在廁所外等待的員警立即上前盤查並命其出示身分證件，男子當下揮手表示自己聽不懂中文，吳、廖2員向其詢問是否為失聯移工，該男子聽聞後開始沉默不語。

員警見其不配合只好在旁勸說其出示證件，男子便開始用中文回答「不知道」，並翻出自己的口袋企圖營造身上沒有證件的假象，來躲避員警的身分查證，面對失聯移工常用來推託招式，細心的吳員發現該男子包包內確實有攜帶健保卡，而男子見到證件被發現後，自知法網難逃，遂乖乖配合、交代身分。

經查該名黃姓男子（22歲）為失聯移工，全案詢後依法將黃男移送臺中移民署專勤隊續辦。

第一分局分局長鍾承志在此呼籲，法網恢恢疏而不漏，打擊犯罪、維護治安是警察的職責，本分局秉持嚴正執法，貫徹維護治安的決心，強力掃蕩不法份子，共創宜居社會環境。