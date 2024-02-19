新疆北疆禾木村被國家地理雜誌評為「中國最美村莊」，從上方觀景台俯視被山勢包圍的整個村落。（吳泓勳攝）

禾木村的冬季美景，讓許多遊客在此扮成當地蒙古或哈薩克民族，留下美麗影像回憶。（吳泓勳攝）

被國家地理雜誌評為「中國最美村莊」的禾木村位於新疆最北部的布林津縣內，已靠近蒙古國、俄羅斯邊境。在近年大批網路美照推薦下，一年四季都湧入不少遊客，尤其近年在鄰近滑雪場新設之後，更增加了禾木村冬季觀光的吸引力，畢竟一座600多年歷史的木屋村落，盡數漫在一片雪白當中太過詩意。加上搭配如今許多騎馬遊村、民宿飯莊、cosplay商業攝影等配套，也刺激出更多經濟效益。

據說明，禾木村全村都是以三角屋頂造型的小木屋作為統一造型建造，據說是為防止積雪過重與方便清理，同時採取的是榫卯設計建築、不用釘子，其中最古老的木屋如今已有600多年歷史。

根據先前陸媒報導，這裡一共有500多戶村民、過去都是牧民，現在有70％都從事旅遊業，不少人把自家房子出租用於打造民宿。類似這樣的民宿在禾木村已經有163家，酒店29家，也讓當地村民的年人均純收入突破了4萬元人民幣。

村子雖然不是很大，但在冬天雪景鋪陳下，處處都是美景，也衍伸出像是騎馬遊村等觀光配套，更有專門可以裝扮成當地蒙古或哈薩克少數民族的商業攝影搭配。稍早元旦假期期間如果沒有提前預約的話，到周邊店家一詢問，甚至是一個人的時段都很難擠出來。

登上村子旁的觀景平台上，更能一覽禾木村全村，宛如童話國度般，一列列縮小的三角木屋頂著一片雪白，錯落群聚在沿河邊的位置上，陽光灑在村子裡映著金黃。從廣州來到禾木村旅遊的李小姐表示，自己全家旅遊第一次來，「到這是真的遠」，但大讚景色也是真的美，尤其正好遇上出太陽更是特別漂亮。

而禾木村近年也有另一項新的觀光助力，就是鄰近吉克普林滑雪場的設立開幕，帶動滑雪人潮也進一步帶動禾木村。尤其吉克普林滑雪場即便不滑雪，單從觀光角度也有可看之處，搭乘纜車到山頂海拔2800公尺的雲霄峰上，除能眾覽周邊群山，還可以直接看到周邊俄羅斯、蒙古、哈薩克等國的山峰。