新疆夜經濟發展迅猛，在烏魯木齊開設維吾爾族酒吧的嘻哈歌手Ａ-Mac看好當地發展。（吳泓勳攝）

大陸為加速疫後經濟復甦，夜間經濟成為政策重點鼓勵發展的其中一環節，在新疆尤其做為省會城市的烏魯木齊自然也投入其中。當地酒吧業者認為，新疆在發展夜生活經濟的條件與政策都很適合，像是營業時間不限制，以及新疆人天生熱情、愛吃愛玩的性格等，但同時也必須留意出現一口氣大批同類型投資導致的惡性競爭與泡沫化等問題。

從官方政策來看，去年11月烏魯木齊市旅遊發展大會上發佈《烏魯木齊市旅遊產業高品質發展行動方案（2023—2025年）》提及從精細化管理層面下功夫，打造特色鮮明、場景多元的夜間經濟。實際上記者也看到，直到凌晨2點，街區一條十字路口邊上同樣能有4家燒烤等消夜小攤同時林立，生意也都還不差。

當地「糖屋」酒吧老闆A-Mac也認可新疆是個適合發展夜間經濟的好地方，「新疆這邊的人特別愛玩，甚至比內地其他城市都愛玩」。也因此，同時作為饒舌歌手的A-MAC的酒吧風格設定也特別多元，以此吸引維吾爾族的年輕顧客。他說，加上政府政策鼓勵更是重點，不同於一些大陸城市，烏魯木齊對店家營業時間不設限制這點就差很多。

觀察夜間經濟，A-Mac認為在新疆最火熱的產業還是餐飲，尤其新疆人超愛美食，整體看下來特別受歡迎的一來是新疆本地菜，第二就是火鍋能在新疆立足，又或是炒米粉這種大眾歡迎的菜色。

但A-Mac也坦言，面對疫情結束，這波夜間經濟崛起也多少浮現一些競爭加大等新問題。之前是很多人不敢投資，但約從去年5月開始一口氣開了許多新夜店、競爭也開始多了「大家也開始卷起來」，比如說你賣300元、我就賣200元，雖然這是發展的必然結果，只是過程中自然會出現泡沫化與隨後的連鎖倒閉潮。他覺得影響與壓力一定有，但同時也是一個挑戰。

至於去年一直被討論的經濟復甦力道不明顯、消費降級等問題，A-Mac也樂觀以對，經濟專家很多數據其實他個人感覺不到，就是從自家生意中來感受，個人倒覺得景氣沒有很糟糕，而且再糟糕的環境也還是有掙錢跟不掙錢的人。

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