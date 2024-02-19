民進黨前桃園市立委鄭運鵬今（2024）年1月競選第11屆立委時，帶著自己的愛妻與兒子掃車拜票，怎料，兒子的高顏值竟意外爆紅，且近日德德正式公開個人IG，短短不到一天便吸引逾24萬人追蹤，可見他的人氣；然而，日前竟爆出他似乎在模特兒公司培訓半年跳舞，對此，相關公司也回應了。

根據《鏡週刊》報導，有消息指出德德在爆紅之前，曾與朋友到過模特兒公司參加跳舞培訓課程，不過之後德德認為還是須以學業為重，沒想到之後會因助選受到關注，而該公司也不斷釋出善意，甚至找上德德的媽媽洽談；對此，該經紀公司回應，「的確有合作在培訓，已經半年多了」但至於未來如何則尊重德德父母及他個人意願，之後若有好消息將會與大家宣布。

事實上，在德德爆紅後，便傳出有許多經紀公司前來接洽，但當時鄭運鵬透過助理表示，德德目前還是高中生，一直都以課業為重，且沒有與任何經紀公司有簽約的計畫，而鄭運鵬也曾提到，希望粉絲和媒體不要過度挖掘德德的個人生活，更直言目前「只有上學計畫，沒有出道計畫」。