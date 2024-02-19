“I have not mapped out how many seasons I have left, but I know it's not many. I'm 50/50 [on having a farewell tour]. There's times I feel like I owe it to my fans that's been on this journey with me for 2 decades plus, to give them that moment... I am a Laker and I've been very… pic.twitter.com/OfLTuYh0LU — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 18, 2024

生涯第20次參加全明星賽的「小皇帝」詹姆斯，連兩年都選擇全明星賽當天獨自出席記者會，除了放話自己想在湖人待到職業生涯結束，更強調自己舉辦退役巡演機率大約5成，「我不知道自己還能打幾季，幾天前有人問我是否搞個退役巡演，或像鄧肯那樣悄悄退休，我給的答案是5成！」

「有時我覺得我欠我的球迷一個退役巡演，他們陪了我20多年，我應該給他們那些時刻，在每個城市向你送上讚賞，但我從來沒那麼擅長接受讚美，這對我來說很奇怪，」詹姆斯說，「我見過喬丹與布萊恩的退役，我不知道該怎樣想，這大概是我獨生子個性吧。」

先前交易截止日期間，詹姆斯先後被謠傳可能跳槽尼克，或是勇士有興趣招募，這次他親自澄清了，「在過去6年期間，我很高興能在湖人打球，希望能夠保持這種狀態，但我不知道生涯還有多久，也不知道退休當時會穿哪隊球衣，希望是在湖人，這裡是很棒的組織，也有很多偉大球星。」

至於詹姆斯參加巴黎奧運的前景，「我在季前承諾成為奧運代表隊一員，這當然完全取決我的健康。奧運雖然只有11場比賽，卻有長達5周半歷程，假如我替美國隊打球，我就會全心全意去打，帶著最大尊重上場，但有件事我可確定，那就是我不需要扛起球隊，我只是努力做擅長的事，當我在場上努力做到最好。」