大谷翔平確定無法趕上道奇的春訓熱身賽開幕戰，總教練羅伯茲（Dave Roberts）對美媒透露大谷的手肘復健進度超前，但沒有預定的復出時間。道奇春訓將於23日揭幕，前兩戰對手都是教士，25日對上大谷的老東家天使。

道奇例行賽開幕戰在3月20日，遠赴韓國首爾與教士打兩場海外賽，大谷翔平、山本由伸預計都會先發登場，將成為他們在道奇的例行賽首秀。春訓要一直打到3月27日，美國本土開幕戰在3月29日，以大谷的康復速度沒有問題，他本人也很有信心趕上首爾之戰。

大谷的打擊狀況回復得不錯，最近3次餵球打擊練習，累計揮棒76次擊出33轟，但還要等一段時間才能實戰打擊練習（Live BP）。大谷被列入19日實戰打擊練習的名單，後來沒有參加，羅伯茲說只是提供機會，要等他本人準備好了才會打。

羅伯茲說：「我明白大家都想看大谷回到球場比賽，但我們的首要目標是讓他趕上例行賽開幕戰，我們還有很充裕的時間。」道奇在首爾開幕戰之前有21場春訓比賽，若無意外球迷一定可以在春訓看到大谷。