過年後爆多重病毒感染！小兒科醫師陳信宏表示，昨天一位小朋友發燒4天父母帶來看診，已在別的診所看過是腸病毒，但燒仍然沒退，結果陳信宏做快篩發現，孩子還確診A型流感，直呼「同時感染腸病毒跟A型流感，真是可怕。」

陳信宏今天在臉書發文，最近抓到同時感染「腸病毒+A型流感」，以及「腺病毒+A型流感」，都是多重病毒感染，真的要注意。他指出，昨天一名幼兒園小男生發燒4天來看診，已經在別的診所看過，被告知是腸病毒，但是燒沒有退，仍持續反覆發高燒，經過快篩，孩子又確診A型流感，原來是同時感染腸病毒跟A型流感2種病毒，真是可怕。

陳信宏說，還有另一位小朋友也是日前發燒來看診，快篩一做，發現腺病毒、A型流感都是陽性。

陳信宏指出，過完年感冒的患者變多了，且過年期間接觸人群較多，加上到處玩，會感染多種病菌，大家要注意。如果吃藥1到2天沒有明顯退燒，要再找醫師做詳細檢查，有可能是多重病菌感染，不可輕忽，以免引起嚴重併發症。