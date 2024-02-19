素有「英國奧斯卡」之美譽的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）已圓滿落幕，本次由克里斯多福諾蘭執導史詩電影《奧本海默》橫掃最佳影片、最佳導演、最佳男主角等7項大獎，成為最大贏家，而超現實黑色喜劇《可憐的東西》（Poor Things）緊追在後，囊括最佳女主角、最佳視覺效果、最佳藝術指導、最佳服裝設計、最佳妝髮5個獎項。

綜合外媒報導，《奧本海默》獲13項提名並勇奪最佳影片、最佳導演、最佳男主角等7項大獎，而在電影中擔綱「原子彈之父」奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的席尼墨菲（Cillian Murphy）奪下第77屆英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）影帝、而克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）拿下最佳導演。不過還是未能打破經典電影《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）於1971年創下的勇奪9項大獎紀錄。

Oh boy! Cillian Murphy collects his Leading Actor BAFTA for Oppenheimer 🙌 #EEBAFTAs pic.twitter.com/M5pjKhtrqZ — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

Christopher Nolan is honoured to collect the Director BAFTA ❤️ #EEBAFTAs pic.twitter.com/DWNxzSGK4B — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

本屆另一經典作品超現實黑色喜劇《可憐的東西》（Poor Things）則拿下最佳女主角、最佳視覺效果、最佳藝術指導、最佳服裝設計、最佳妝髮5個獎項，其中飾演女主角的演員艾瑪史東（Emma Stone）再度拿下影后，她自2017年曾以《樂來越愛你》（La La Land）拿下同個獎項。

Bella's back! Emma Stone celebrates her 2nd BAFTA Award win for Leading Actress 🙌 #EEBAFTAs pic.twitter.com/dWT7SsegaS — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

以下為英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）主要得獎名單：

最佳影片：「奧本海默」（Oppenheimer）

最佳英國影片：「夢想集中營」（The Zone of Interest）

最佳導演：克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）/「奧本海默」

最佳男主角：席尼墨菲（Cillian Murphy）/「奧本海默」

最佳女主角：艾瑪史東（Emma Stone）/「可憐的東西」（Poor Things）

最佳男配角：小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）/「奧本海默」

最佳女配角：達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph）/「滯留生」（The Holdovers）

最佳動畫片：「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron）

最佳原創劇本：「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）

最佳改編劇本：「美國小說」（American Fiction）

最佳外語片：「夢想集中營」

最佳紀錄片：「戰場日記」（20 Days in Mariupol）

最佳攝影：「奧本海默」

最佳新人：米雅麥琪娜布魯斯（Mia McKenna-Bruce）