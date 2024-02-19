情侶間常有親密互動，一名女子抱怨男友的衛生習慣不好，做愛完不清洗，分泌物沾黏在生殖器上，乾掉後變成屑屑，睡覺醒來又想要，加上沒戴套，導致她反覆尿道發炎6次，氣得怒提分手罵「髒雞雞。」

原PO近日《Dcard》指出，跟男友交往半年後發生性行為，兩人說好靠事前避孕藥避孕，所以都沒有戴套，但男友衛生習慣不佳，經常興致一來沒洗澡就想做，事後她會到浴室沖洗，對方則是分泌物都還殘留在生殖器的情況下倒頭就睡，醒來想做愛又直接做。

原PO因此反覆尿道發炎6次，前幾次男友不以為意，還叮囑她要洗乾淨，她忍無可忍提分手，怒罵「整根都是分泌物，乾掉變成屑屑也不去洗，還敢放進來，髒雞雞。」

文章引發熱議，不少過來人分享類似經驗，女網友抱怨尿道發炎都是男友衛生習慣太差導致，不適的感覺影響生活作息及工作表現，更有人因此血尿，感嘆注重自己健康的另一半很重要。