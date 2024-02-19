俄羅斯著名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日在北極圈流放地逝世後，他的母親赴當地尋找兒子未果，僅被告知納瓦尼死於「猝死症候群」，待調查完畢後才會交還遺體。不過俄媒報導，納瓦尼的遺體已經找到了，他被送至一間醫院的太平間，而且頭部、胸部有瘀傷，醫護人員解釋，這些瘀傷可能是他抽搐時被壓制造成。

納瓦尼猝逝前透過視訊出庭，看起來相當健康。

福斯新聞（Fox News）、英國《電訊報》（Telegraph）18日引述俄羅斯獨立媒體《新報》（Novaya Gazeta）報導，納瓦尼的遺體被送至跨越北極圈的沙萊喀特鎮（Salekhard），目前存放在沙萊喀特地區醫院（Salekhard District Clinical Hospital）的太平間。

沙萊喀特鎮位在納瓦尼生前最後關押地—哈爾普（Kharp）「極地狼」（Polar Wolf）監獄附近。

圖為納瓦尼流放的北極圈哈爾普（Kharp）小鎮。（圖／美聯社）

據匿名醫院護理人員描述，納瓦尼的遺體被送來時，頭部及胸部有瘀傷，「據那些看到的人描述，這些傷勢似乎源自於心臟病發」。

該名護理人員解釋，患者抽搐時，醫護人員會試圖壓制，因此導致瘀傷。他說現場醫護人員也表示，納瓦尼的胸部有瘀傷，「這代表他們試圖搶救他，不過他死了，很有可能死於心臟驟停（cardiac arrest）」。

《新報》指出，俄羅斯官方尚未對納瓦尼的遺體進行驗屍，不過17日有2架來自莫斯科的飛機抵達沙萊喀特鎮，機上可能載有驗屍專家。《新報》引述匿名消息人士指出，第一架飛機於當天傍晚6時抵達，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）的專車前來接送，第二架飛機在1.5小時後抵達。

俄羅斯觀察人士認為，國家驗屍專家可能特地從莫斯科飛到當地，以開立讓克里姆林宮滿意的死亡證明。

另外觀察人士也認為，將納瓦尼的遺體從IK-3流放地送至醫院太平間、而不是公立太平間的舉動並不尋常。爆料的護理人員表示，通常囚犯遺體會直接被送至法醫局（Bureau of Forensic Medicine），但由於「某種原因」，納瓦尼的遺體被送到醫院。

■零下25度也要見屍 納瓦尼69歲母親赴北極圈找兒子遺體

納瓦尼69歲母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya，上圖左）17日在律師陪同下，抵達沙萊喀特鎮調查委員會。（圖／路透社）

美聯社報導，納瓦尼的69歲母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）17日收到官方通知，指出納瓦尼於當地時間16日下午2時17分死亡，柳德米拉隨即啟程，前往位在莫斯科東北方1900公里遠的哈爾普鎮，尋找兒子遺體。

柳德米拉抵達監獄後，被告知納瓦尼死於猝死症候群（sudden death syndrome），遺體已被送至1小時車程遠的沙萊喀特鎮，以進行進一步調查。

納瓦尼69歲母親柳德米拉冒著零下25度低溫，赴北極圈找兒子。

不過當柳德米拉抵達沙萊喀特鎮太平間時，太平間關閉，致電詢問後，太平間人員表示並未收到納瓦尼的遺體。

柳德米拉接著直接前往當地調查委員會（Investigative Committee），當時氣溫為攝氏零下25度，抵達調查委員會時，卻被告知尚未確認納瓦尼的死因，待檢查結束後才會將遺體交還家屬。