俄羅斯著名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日在北極圈流放地逝世後，他的母親赴當地尋找兒子未果，僅被告知納瓦尼死於「猝死症候群」，待調查完畢後才會交還遺體。不過俄媒報導，納瓦尼的遺體已經找到了，他被送至一間醫院的太平間，而且頭部、胸部有瘀傷，醫護人員解釋，這些瘀傷可能是他抽搐時被壓制造成。

納瓦尼猝逝前透過視訊出庭，看起來相當健康。

福斯新聞（Fox News）、英國《電訊報》（Telegraph）18日引述俄羅斯獨立媒體《新報》（Novaya Gazeta）報導，納瓦尼的遺體被送至跨越北極圈的沙萊喀特鎮（Salekhard），目前存放在沙萊喀特地區醫院（Salekhard District Clinical Hospital）的太平間。

沙萊喀特鎮位在納瓦尼生前最後關押地—哈爾普（Kharp）「極地狼」（Polar Wolf）監獄附近。

圖為納瓦尼流放的北極圈哈爾普（Kharp）小鎮。（圖／美聯社）
圖為納瓦尼流放的北極圈哈爾普（Kharp）小鎮。（圖／美聯社）

據匿名醫院護理人員描述，納瓦尼的遺體被送來時，頭部及胸部有瘀傷，「據那些看到的人描述，這些傷勢似乎源自於心臟病發」。

該名護理人員解釋，患者抽搐時，醫護人員會試圖壓制，因此導致瘀傷。他說現場醫護人員也表示，納瓦尼的胸部有瘀傷，「這代表他們試圖搶救他，不過他死了，很有可能死於心臟驟停（cardiac arrest）」。

《新報》指出，俄羅斯官方尚未對納瓦尼的遺體進行驗屍，不過17日有2架來自莫斯科的飛機抵達沙萊喀特鎮，機上可能載有驗屍專家。《新報》引述匿名消息人士指出，第一架飛機於當天傍晚6時抵達，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）的專車前來接送，第二架飛機在1.5小時後抵達。

俄羅斯觀察人士認為，國家驗屍專家可能特地從莫斯科飛到當地，以開立讓克里姆林宮滿意的死亡證明。

另外觀察人士也認為，將納瓦尼的遺體從IK-3流放地送至醫院太平間、而不是公立太平間的舉動並不尋常。爆料的護理人員表示，通常囚犯遺體會直接被送至法醫局（Bureau of Forensic Medicine），但由於「某種原因」，納瓦尼的遺體被送到醫院。

■零下25度也要見屍 納瓦尼69歲母親赴北極圈找兒子遺體

納瓦尼69歲母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya，上圖左）17日在律師陪同下，抵達沙萊喀特鎮調查委員會。（圖／路透社）
納瓦尼69歲母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya，上圖左）17日在律師陪同下，抵達沙萊喀特鎮調查委員會。（圖／路透社）

美聯社報導，納瓦尼的69歲母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）17日收到官方通知，指出納瓦尼於當地時間16日下午2時17分死亡，柳德米拉隨即啟程，前往位在莫斯科東北方1900公里遠的哈爾普鎮，尋找兒子遺體。

柳德米拉抵達監獄後，被告知納瓦尼死於猝死症候群（sudden death syndrome），遺體已被送至1小時車程遠的沙萊喀特鎮，以進行進一步調查。

納瓦尼69歲母親柳德米拉冒著零下25度低溫，赴北極圈找兒子。

不過當柳德米拉抵達沙萊喀特鎮太平間時，太平間關閉，致電詢問後，太平間人員表示並未收到納瓦尼的遺體。

柳德米拉接著直接前往當地調查委員會（Investigative Committee），當時氣溫為攝氏零下25度，抵達調查委員會時，卻被告知尚未確認納瓦尼的死因，待檢查結束後才會將遺體交還家屬。

文章來源：Navalny's body reportedly found with 'signs of bruising' as Russia claims he died of 'sudden death syndrome'
文章來源：Navalny’s body found bruised in Arctic morgue
文章來源：In Russia’s Arctic, Alexei Navalny’s mother searches for her son’s body
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