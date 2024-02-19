19日結束全明星賽官方記者會後，「小皇帝」詹姆斯接著上到《TNT》主播台接受專訪，當提到在他退役之後，誰會是他看好的「接班人」，他毫不考慮回答，「我會說亞歷山大與愛德華茲，我覺得在我、史蒂芬柯瑞與杜蘭特退休後，這兩個年輕人最可能繼續傳遞火炬！」
「因為你知道的，亞歷山大與愛德華茲都很有個人魅力，」詹姆斯說，「塔圖今年雖在不在我這邊的休息室，他在東區那邊，但他也很棒，當然還有東契奇，你知道這些年輕人都很不可思議，我很期待看到這些年輕人好好表現。」
針對先前謠傳勇士嘗試透過交易換來詹姆斯，他也再做回應，「那個交易並未很深入，我聽到的時間點跟大家一樣，在場的巴克利、歐尼爾、肯尼史密斯等人都在聯盟打過球，這些討論都在幕後，當事者都不知道，但這次我完全沒聽說，直到媒體報導我才知道。」
最後提到外界對於「一眉哥」安東尼戴維斯批評太多，詹姆斯也替自己隊友喊冤，強調戴維斯不會因為批評而記仇，反而當作激勵自己動力，「現在戴維斯每晚都展現自己是防守端最凶猛野獸，進攻也都相當穩定，能夠成為他的隊友，我很開心。」
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