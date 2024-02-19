"It didn't go far at all. I actually heard about it when everybody else heard about it... Sometimes this conversation happens behind closed doors that you don’t even know about."



LeBron James on the Warriors trade rumors last week🗣️



(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/Svlqe7DbaT — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 19, 2024

19日結束全明星賽官方記者會後，「小皇帝」詹姆斯接著上到《TNT》主播台接受專訪，當提到在他退役之後，誰會是他看好的「接班人」，他毫不考慮回答，「我會說亞歷山大與愛德華茲，我覺得在我、史蒂芬柯瑞與杜蘭特退休後，這兩個年輕人最可能繼續傳遞火炬！」

「因為你知道的，亞歷山大與愛德華茲都很有個人魅力，」詹姆斯說，「塔圖今年雖在不在我這邊的休息室，他在東區那邊，但他也很棒，當然還有東契奇，你知道這些年輕人都很不可思議，我很期待看到這些年輕人好好表現。」

針對先前謠傳勇士嘗試透過交易換來詹姆斯，他也再做回應，「那個交易並未很深入，我聽到的時間點跟大家一樣，在場的巴克利、歐尼爾、肯尼史密斯等人都在聯盟打過球，這些討論都在幕後，當事者都不知道，但這次我完全沒聽說，直到媒體報導我才知道。」

最後提到外界對於「一眉哥」安東尼戴維斯批評太多，詹姆斯也替自己隊友喊冤，強調戴維斯不會因為批評而記仇，反而當作激勵自己動力，「現在戴維斯每晚都展現自己是防守端最凶猛野獸，進攻也都相當穩定，能夠成為他的隊友，我很開心。」