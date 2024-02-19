台中大甲北堤東路六股橋往東近1公里處，昨晚（18日）發生嚴重車禍，百萬美食粉絲直播主「肥大叔」公司租用的遊覽車，在結束花蓮3天2夜員工旅遊後，當時正在返程的路上，竟被一輛貨車逆向衝撞，導致貨車司機當場無生命跡象，送醫搶救後命危，遊覽車則有7人受傷。

車禍撞擊時的遊覽車視角影片曝光！根據畫面顯示，當時的路況天色昏暗，在遊覽車前方遠處有出現微弱亮光，但隨著遊覽車往前行駛時，亮光卻突然變得更加明顯，只見一輛藍色貨車出現在遊覽車車前，隨即一聲巨響後，遊覽車遭受到猛烈撞擊，車上的乘客則是不斷驚呼。