數位發展部部長唐鳳近日遭綠媒大力批評，質疑她刁難深偽分析，去年10月以資安院董事長身分線上參加聯合國網際網路治理論壇，自貶官方身分。前立委郭正亮認為，國民黨應當掌握現在的氛圍，好好修理幾個百姓最痛恨的官員，如唐鳳和NCC主委陳耀祥。

NCC主委陳耀祥爭議多。圖為NCC在野立委昔日針對NCC迅速發照鏡電視新聞台執照，向陳耀祥提出強烈抗議。（資料照／黃鵬杰攝）

根據《自由時報》昨（18）日報導，在去年10月於京都舉辦的聯合國網際網路治理論壇中，美日兩國構思在這場會議協助台灣外交突破，但唐鳳卻以資安院董事長的身分出席，自貶了身分。對此，數位部反駁，在聯合國註冊系統裡，若以政府官員名義出席論壇，須在選單中選擇部門所屬的聯合國成員國，為爭取在不損及我國尊嚴下，出席聯合國正式會議，唐鳳才以資安院董事長名義報名，且考量實體與會，可能引起某些非友好勢力的行動，造成不必要的困擾，所以決定線上參與。

郭正亮昨在政論節目《中天辣晚報》表示，《自由時報》用了3個版面在打唐鳳，就說明綠營內部也在做人事鬥爭、有人要進行卡位。他建議，國民黨要掌握現在的氛圍，去究責、修理台灣老百姓最痛恨的幾個人，如追打唐鳳打詐不力相關問題，別因為理想過高，導致老百姓最後不知道他們在幹嘛。

而除了唐鳳，郭正亮也點出，國民黨應當修理陳耀祥，把《中天新聞》爭議拿出來討論，並抓著NCC敗訴15次這點打。另外，郭正亮也說，陳耀祥早就想走人了，若是主張他應下台，他會非常高興，要追殺他，就要一路追到台北大學，「就看國民黨拿捏的質詢力度」。