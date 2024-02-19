星二代歐陽娣娣是資深男星歐陽龍和傅娟的小女兒，娣娣有兩位明星姊姊歐陽妮妮和歐陽娜娜，最近她也跟上姊姊們的腳步，參加選秀節目《創造營亞洲》爭取出道女團的機會，最近歐陽娣娣與其他成員也迎來第一次公演，網友誇讚她的表現有進步，可惜的是她名次從第3名小降到第5名，仍然在安全出道位中。

大陸與泰國共同製作選秀節目《創造營亞洲》將在2月開播，前陣子才釋出主題曲〈Summer Dream〉MV，只見她出場時間不到５秒，但還是美到令人驚艷。最近歐陽娣娣與其他團員迎來第一次公演時，她們隊選擇表演韓語歌《One More Last Time》，因此由韓國成員Duna站C位當主唱，娣娣則站在Duna右手邊，緊靠著C位，相當搶眼。

影片曝光後，網友們紛紛表示歐陽娣娣表現有進步，「歐陽娣娣音色還挺好聽的」、「好適合didi和duna啊甚至覺得比他們初舞台更有記憶點」、「didi的外型確實好」、「歐陽娣娣好甜呀」、「歐陽娣娣和金髮那個唱的不錯」、「歐陽娣娣韓文發音還蠻好的誒！」但服裝造型讓她上半身顯壯，最後總排名，她從第3名小降到第5名，仍然在安全出道位中。

歐陽娣娣在演出花絮中展現她的協調及溝通能力，有位隊員說還好有娣娣，不然其他人說的話她都聽不懂，她在喬大家演出片段時，也會主動關心每個人對過程或結果有沒有意見，確保大家合作氣氛是愉悅的，她笑說，自己喜歡社交，希望讓大家都開心滿意。