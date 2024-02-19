一名人妻上網詢問，和老公性愛動輒半小時，但老公總是「撐」很久也不會射精，最後都是各自倒頭睡、草草收場。對此，醫師表示，「遲射」是一種射精障礙，甚至可能比早洩更讓人困擾，「早洩者至少2、3分鐘後，惡夢就結束了，但遲洩患者常做到最後也沒法高潮，自己做白工、女伴也嫌累。」

一名女網友在臉書社團「靠北婚姻543--兩性生活，情感討論區」發問，指「產 後行房時，老公變了，都會撐很久，每次半小時以上，但都不會射，我問為啥不射，他說就沒要射的感覺，然後累了，雙方倒頭就睡」，女網友懷疑是自己產後失去魅力，才會讓老公能行房卻不射精。

這名人妻的發問，引來討論，有網友說，「是反串嗎？超羨慕的，這種特異功能多來幾次咧」、「早射晚射女生心理都有小劇場」、「太快也不行，太久又懷疑，男人真難當」，也有網友說，「可能要去泌尿科檢查看看喔，射不出來不見得是好事。」

義大醫院泌尿外科主治醫師黃維倫表示，「遲射」是指男性即使有充足性刺激，還是沒有辦法射精，或是需要很久時間才能射精，甚至不射，且已經造成負面情緒，「遲射」與「早洩」一樣，都是一種射精障礙。

黃維倫表示，有些人認為持久猛男比較好，其實未必，遲射患者的困擾，還可能大於早洩患者，「不射精他（遲洩患者）會覺得他每次都在做白工」、「早洩至少2、3分鐘後，（射精後）惡夢就結束了，遲射是做到最後，自己沒辦法高潮，沒法開心，伴侶卻已很累不想做了，自己卻還沒滿足到，（遲射）造成雙方心理上負擔，真的有可能比早洩還要痛苦。」

黃維倫表示，「遲射」原因可能來自生理面或者是心理面，甚至兩者都有，需就醫來釐清；臨床上也有些口服藥物可以改善遲射的現象，另外，男性也可在性行為中途，試著DIY一下，刺激比較強，或與性伴侶一同接受認知行為性治療，都有可能有助改善「遲射」困擾。