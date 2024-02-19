吉緻生活公司(以下簡稱吉緻生活)(產業類別：文化創意)以開發租賃住宅市場為主要業務，透過其專業之建築規劃與不動產管理能力，提供租屋族更優質的生活空間，並為家庭提供更符合現代生活需求的居宅功能。吉緻生活積極開發之租賃項目，包括金融公司、建設公司及公部門之閒置資產，未來更將結合不動產科技，提供承租戶更好的生活品質。

吉緻生活將自113年2月22日起揭示其籌資資訊，113年3月1日起進行投資人認購及繳款作業，投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。