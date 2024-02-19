大谷翔平以10年7億美元加盟洛杉磯道奇，改寫職業體壇最大合約紀錄，同時包含前所未見的6.8億美元「延遲支付」。東岸的豪門紐約洋基總管也試過爭取大谷，但是積極度還不如遠在多倫多的藍鳥，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）非常訝異大谷居然給道奇這麼好的條件。

凱許曼在Talkin' Yanks節目說：「這一輩子才有一次的情況，我無法想像哪支球隊會開出這種程度的延遲支付合約，後來才知道是大谷本人提議的，這就合理了。答案是沒有，我從沒有接到這種提議，絕對是聞所未聞。」

大谷當時被看好成為大聯盟首位「5億男」，他季末手肘受傷導致今年無法投球，身價受到一定衝擊。沒想到大谷提出高達97%的延遲支付合約，在道奇10年只會領取2000萬美元，其餘6.8億美元等到退役後才領取。

洋基沒有得到這個「一世一遇」的提議，但是大谷有給老東家天使最後一次機會，只是天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）沒有接受。計入往後的通膨，大谷的7億美元合約以今日幣值實為4.6億美元，仍然超過「神鱒」卓奧特（Mike Trout）的4.26億美元，成為大聯盟最高薪球員。