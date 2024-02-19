在大陸IPO階段性收緊的背景之下，截至2月18日，今年以來僅新增受理1家公開發行申請，同時滬深北三大交易所共有45家擬IPO或擬公開發行的企業終止審核。

第一財經報導，這45家企業中，17家申請滬市IPO（主板10家，科創板7家），12家申請深市IPO（主板1家，創業板11家），16家申請北交所公開發行。其中，兔年最後一周（2月5日至9日）有7家擬IPO或擬公開發行的企業終止審核。

值得關注的是，2014年以來，北交所IPO撤回量創新高。截至2月18日，今年以來北交所終止審核的企業數量達到16家，其中1月份終止審核的企業數量達到11家，單月終止審核量首次上兩位數。

報導指，類似的終止審核情況已經成為常態，絕大部分企業主動撤單。這45家企業中，43家因撤單而終止審核，佔比95.56％；剩下的2家，1家（浙江勝華波電器股份有限公司）因為上會被否而被終止審核，另1家（北京藍色星際科技股份有限公司）則因為中止審核後未能在三個月內消除中止審核情形或補充提交有效文件，而被終止審核。

在北交所終止審核的IPO項目中，企業業績增長和營業能力也頻繁受到監管關注，多家IPO終止企業曾因「業績下滑」遭監管部門問詢。

今年1月19日，大陸證監會表態將強化發行監管，嚴把IPO入口關，同時堅持「應退盡退」，持續鞏固深化常態化退市機制。對於股票發行註冊制正式實施，證監會稱，審核把關更加嚴格，不是誰想發就發、想發多少就發多少、堅持「申報即擔責」，嚴懲「帶病闖關」、「一查就撤」。