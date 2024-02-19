【全程字幕】民眾黨「美女發言人」楊寶楨請辭！ 遭傳內鬥陳智菡回應了 @ChinaTimes

新國會20日開議，民眾黨主席柯文哲預告將會有新一波改組，身為民眾黨美女發言人之一的楊寶楨卻傳出離職，卸下立法院民眾黨團發言人職務。對此，立法院民眾黨團主任陳智菡證實，她表示，楊非常辛苦，1年多沒好好休息，也有新的人生規畫，將工作放下來好好休息，柯文哲也知道，詳細狀況就由對方下午說明。

至於外傳是因與其內鬥走人，陳智菡否認稱，民眾黨很容易被見縫插針，楊寶楨沒有好好休息，選完議員就投入大選，身心都蠻疲憊，她的工作規畫在更後面，有時間先後順序，她跟寶楨配合非常好，但每個人都有人生規畫和想法，等寶楨休息好了，也期待回歸團隊。

而針對楊寶楨離職消息，楊也回應，將於下午2時30分向外界說明請辭、未來動向一事。

楊寶楨從2019年加入民眾黨擔任發言人一職，在2022年投入台北市議員選舉但落選，2023年出任台灣民眾黨立法院黨團副主任，並在2024總統大選中替主席柯文哲輔選。而她今年接受《中時新聞網》農曆春節專訪時也曾透露，自己從疫情過後就沒有出國，到底要不要出國也還在考慮，前陣子都在弄選舉，完全沒時間思考，且過年與新任立委討論黨團事務，也沒有真的休息。