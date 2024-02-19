屏東縣1名從事中古車買賣的涂姓男子，在BMW X5休旅車身左右兩側，均貼上「中部打擊中心」、「中打」字樣貼紙，並懸掛警示燈、蜂鳴器，在屏東地區趴趴走，刑事局中打獲報循線查獲，涂男坦承因優越感作祟，行駛上路會讓民眾誤以為是警方偵防車予以禮讓，僅懸掛1個多月即拆除，因事證明確，警方訊後仍依冒充公務員行使其職權罪函送法辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心上個月接獲情資，有1輛黑色BMW X5休旅車，車身兩側張貼「中部打擊中心」及「中打」字樣，並懸掛警示燈在南部地區出沒，由於近來曾發生詐團成員假冒警察黑吃黑，或假刑警詐財騙色等案件，為遏止歹徒冒充警察身分從事不法犯行，中打立即聯合高雄市刑大組成專案小組追查。

專案小組掌握該車輛曾出現的地區及時段，調閱路口監視器鎖定車牌，發現屏東縣42歲涂姓男子涉有重嫌，經查涂嫌從去年12月初即於車身張貼「中部打擊中心」及「中打」等字樣於道路上行駛，極易讓一般民眾誤認為是刑事局中部打擊犯罪中心偵防車，且涂嫌亦曾於市區道路懸掛警示燈行駛，致一般民眾誤以為該車輛係執行公務之偵防車而禮讓優先行駛。

警方蒐證掌握涂嫌行蹤及實際住居所後聲請搜索票，上個月22日在屏東縣瑪家鄉埋伏逮獲涂男，並車內查扣警示燈3組、蜂鳴警報器1個及揚聲器1個等證物，儘管車身字樣已經拆除，詢後仍將涂男依《刑法》第158條「冒充公務員行使其職權罪」函送屏東地檢署偵辦。