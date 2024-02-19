「護國神山」台積電為晶圓代工龍頭，薪資待遇優於業界，即使工作壓力大環境封閉，依然吸引許多人求職。有網友詢問，近期台積電的招募狀況是否還是「很凍」引起熱烈討論，有內行人直言，現階段確實如此，可能還要忍耐兩年才能渡過這波景氣。

一名來自台灣大學的網友在Dcard論壇上提到，去年面試研發單位，但後來沒有上，之後就沒有收到面試邀約了，「想知道台積電現在還有人員流動嗎？」底下留言一面倒認為，徵才狀況不如前幾年。

網友表示，「凍，可能沒辦法像之前大徵才一樣誇張了」、「這波景氣真的要再忍耐二年」，另有人好奇詢問，既然公司營運狀況不錯，為何仍放緩徵才，內行人解釋，「因為大徵才來太多，實際上不需要那麼多。」

除了晶片業景氣不如前幾年旺，當時台積電大徵才活動也被認為是現在放緩的原因，「大徵才隨便收，現在用不到那麼多人」、「大徵才收一堆爛咖，有些來快三年了還是一樣廢」、「大徵才徵一堆怪人，碩士新人的開書考都開書了還可以不及格，真的不如高中生。」

求職市場關注台積電徵才何時解凍，如何進入台積電工作也成為熱門話題，許多人認為，依據目前的狀況，找已經在台積電工作的人內推，履歷才比較有機會被看到。