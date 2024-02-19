小客車左轉撞上重機，騎士頭部重創顱內出血亡。

18日上午10點40分，嘉義縣番路鄉台3線283公里路段發生紅牌大型重機與自小客撞擊事故，王姓騎士顱內出血，當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治，經警方初步調查，騎士前往車聚途中，與從小路轉出的自小客發生撞擊，兩人皆無酒駕，事後警方依過失致死函送自小客車陳姓駕駛。

中埔分局指出，昨上午10點40分，番路鄉台3線283公里路段，47歲王姓男子獨自騎乘1部紅牌大型重機車沿台3線路段北往南方向行駛，欲到大埔鄉與車友車聚，陳姓男子駕駛自小客車從台3線路旁小路（西往東方向）欲駛出左轉往北方向時，兩車在路口處碰撞，毫無預警的王男頭部及身體多處受傷，當場無呼吸心跳。

18日上午10時40分，嘉義縣番路鄉台3線283公里路段發生紅牌大型重機與自小客撞擊事故。（嘉縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

18日上午10時40分，嘉義縣番路鄉台3線283公里路段發生紅牌大型重機與自小客撞擊事故。（中埔分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣消防局人員到場後，馬上給予相關處置，並送往聖馬爾定醫院救治，惟王男仍因顱內出血而傷重不治，經警方調查，雙方酒測值為0 mg／l，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

警方調查，陳姓自小客車駕駛當天與友人到半山岩拜拜，回程途中要到一家餐廳用餐，因餐廳尚未營業，才會走小路要轉往其他餐廳，結果就在路口發生意外，籲用路人行經路口時應減速慢行，避免造成生命危害及交通事故發生。